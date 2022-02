Giugliano-Cynthialbalonga 0-1: Roberti gela il De Cristofaro

Battuta d'arresto casalinga per il Giugliano di Giovanni Ferraro, capolista del girone G. Al De Cristofaro passa di misura (1-0) il Cynthialbalonga - con una rete siglata da Roberti in avvio di ripresa - nel match di recupero valido per la 17esima giornata di campionato.

I tigrotti recriminano per la mancata concessione di un penalty nel primo tempo e per qualche occasione di troppo sciupata dai propri avanti nella ripresa. La compagine laziale, ben messa in campo, disputa una gara attenta e alla fine riesce a portare via tre punti pesantissimi. Non una bella partita, ma intensa e combattuta soprattutto nel corso della seconda frazione. Giugliano poco lucido dalla trerquarti in su e con qualche giocatore palesemente in giornata no.