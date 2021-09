Giugliano, De Cristofaro inagibile: il derby di coppa con l'Afragolese a Mugnano

Si giocherà a Mugnano, allo stadio Vallefuoco, il derby di Coppa Italia tra Giugliano e Afragolese. Il match si giocherà domani: il fischio di inizio è per le ore 15. Il Giugliano ha optato per l'impianto di Mugnano per la contemporanea indisponibilità dell'impianto di casa, ancora sprovvisto delle necessarie certificazioni in materia di agibilità. La societò gialloblu comunica che aaranno disponibili 500 tagliandi per i tifosi di casa e 500 tagliandi per i tifosi ospiti. “Abbiamo dovuto ricorrere alla struttura più vicina, quella di Mugnano, per poter giocare a porte aperte e sentire al nostro fianco il calore dei tifosi - spiega il dg Ciro Sarno - La città ci sta dimostrando grande affetto e per noi tutto questo è importante. Siamo in attesa che il Comune risolva alcuni piccoli aspetti di carattere burocratico-amministrativo, per il rilascio nelle necessarie certificazione di agibilità, per poter disputare le gare nel nostro impianto, il De Cristofaro, con i tifosi sugli spalti. Siamo sereni e fiduciosi a riguardo”.