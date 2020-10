Riapre al pubblico il De Cristofaro di Giugliano. A comunicarlo la società gialloblu, che ha voluto ringraziare il neo sindaco Nicola Pirozzi "per essersi prodigato affinché l'impianto comunale potesse riaprire fin da domenica, seppur con una capienza ridotta a causa delle normative anti Covid". Per la gara in programma domenica con la Vis Artena, valida per la quarta giornata di campionato, potranno sostenere la squadra di casa trencentotrenta spettatori. I tagliandi (per la tribuna coperta) costeranno 10 euro e saranno messi in vendita da oggi fino ad esaurimento. Il Giugliano, reduce da tre sconfitte di fila, sarà guidato in panchina da Massimo Agovino, subentrato ieri a Roberto Carannante.

