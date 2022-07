Giugliano, confermati capitan Poziello e Biasiol: definito l'organigramma tecnico

Prende forma anche l'organigramma tecnico del Giugliano, che nella prossima stagione disputerà il campionato di serie C. Il neo tecnico Raffaele Di Napoli (nella foto con il ds Amodio) sarà coadiuvato da Alessandro Tatomir, allenatore in seconda, Luca Tulino, preparatore atletico, Dario Conte, collaboratore tecnico, Carmine Tortoram quest'ultimo allenatore dei portieri. Il ruolo di team manager è stato invece affidato ad Antimo Di Lorenzo. "Diamo il benevenuto ai nuovi collaboratori dell'allenatore - spiega la società in una nota - certi di poter raggiungere insieme i risultati prefissati". Novità anche sul fronte della rosa: capitan Ciro Poziello e Eric Biasiol, già protagonisti della promozione in C, hanno sottoscritto un accordo biennale con il club.