Giugliano, il derby con il Gladiator: obiettivo 3 punti per onorare il campionato

Gli ultimi scampoli di campionato, le ultime gare di una stagione-incubo per il Giugliano, poi il rompete le righe. I gialloblu di Antonio Maschio, ultimi in graduatoria, ospiteranno al De Cristofaro i cugini del Gladiator. Una gara che la compagine casertana, non ancora aritmeticamente certa della salvezza, affronterà con il piglio di chi sa che non può sprecare la ghiotta occasione. Il Giugliano, che aveva dato segnali di ripresa con il Nola, sconfitto con un rocambolesco 5-4, ha rimediato nell'ultimo turno un'altra sonora sconfitta sul campo del Team Nuova Florida. I calciatori non ricevono lo stipendio da circa tre mesi e poco si sa dei programmi futuri della nuova proprietà, subentrata nelle scorse settimane all'ormai ex presidente Giovanni Palma.