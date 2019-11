Fulmine a ciel sereno in casa Giugliano, reduce dal rotondo successo interno con il Licate. La società gialloblu ha infatti comunicato di aver interrotto il proprio rapporto lavorativo con Livio Scuotto, direttore generale del club, per sopraggiunti e non meglio precisati impegni da parte del dirigente. Stringato il comunicato diramato dalla società giuglianese: "I migliori auguri da parte della proprietà a Scuotto per il prosieguo della sua carriera", recita la nota stampa. La squadra, ancora imbattuta tra le mura amiche, affronterà domenica in trasferta il Nola. Un derby attesissimo fra due compagini che ben stanno figurando in campionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA