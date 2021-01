Ancora uno scossone in casa Giugliano. Ieri l'addio della famiglia Sestile, che ha ceduto la proprietà del club all'avvocato Giovanni Palma, oggi l'annuncio del nuovo allenatore, che subentra al dimissionario Roberto Carannante. Si tratta di Eduardo Imbimbo, 53 anni, ex calciatore di Avellino, Chieti ed Ebolitana. Imbimbo, quarto allenatore che si avvicenda sulla panchina dei tigrotti, ha allenato in passato Matera, Martina Franca e Campobasso ed è stato il vice di Walter Novellino quando era alla guida dell'Avellino.

Oggi, nel corso di una conferenza stampa, Luigi Sestile, ormai ex patron del Giugliano, ha salutato città e tifosi: "Ce l'ho messa tutta per portare avanti i valori di mio fratello Salvatore (ex presidente scomparso un anno e mezzo fa, ndr) e l'anno scorso abbiamo ottenuto un grande risultato, un insperato terzo posto. Quest'anno abbiamo dovuto fare fronte alla crisi economica, acuita dalla pandemia, e a qualche colpo basso contro la società. La mia famiglia e coloro che hanno creduto nel progetto Sestile sanno che abbiamo fatto l'impossibile per mantenere in vita la società".

