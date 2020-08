La stagione 2020/2021 del Giugliano inizierà ufficialmente domani, con il raduno della truppa agli ordini di Guglielmo Tudisco allo stadio De Cristofaro. I tigrotti resteranno a Giugliano, sede del preritiro, fino al 30 agosto. Il giorno successivo, infatti, i gialloblu partiranno alla volta di Alfedena, località abruzzese in cui soggerneranno per un'altra settimana.



Sul fronte mercato, intanto, si registra un'ulteriore cessione: Gaetano Logoluso, centrocampista di qualità, è tornato nella sua Puglia: il giocatore ha firmato per il Barletta e ha già lasciato Giugliano. Pochi giorni fa analoga scelta era stata compiuta anche dal portiere Simoncelli, approdato alla Gelbison. Ultimo aggiornamento: 15:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA