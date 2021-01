Impegno casalingo per il Giugliano di Eduardo Imbimbo, che domenica affronta al De Cristofaro il Team Nuova Florida, compagine laziale. Le due squadre navigano nelle parti basse della classifica. Per i tigrotti, reduci da due pesanti sconfitte in campionato, è un crocevia della stagione. La squadra è stata rivoluzionata con l'arrivo della nuova proprietà e del nuovo tecnico, ma i risultati tardano ad arrivare.

Domenica Imbimbo potrebbe recuperare il bober Antonio Orefice (nella foto), reduce da un infortunio, ma non potrà contare sul centrocampista Evans Osei, uno degli ultimi acquisti. Sul fronte mercato, intanto, nelle prossime ore potrebbe aggregarsi al gruppo Marco Ciampi, ex Frattese.

