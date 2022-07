Giugliano, doppio colpo di mercato: arrivano Iglio e Scanagatta

Altri due colpi di mercato. Dalla Turris arriva Giuseppe Iglio, centrocampista classe 2001, che ha sottoscritto un contratto biennale. La società gialloblu, in precedenza, aveva ufficializzato anche l'acquisto di Edoardo Scanagatta, difensore classe 2001, anch'egli arrivato alla corte di Di Napoli con un contratto biennale. Nel giro di 48 ore, dunque, il Giugliano - compagine neo promossa in C - ha confermato undici giocatori protagonisti della promozione in terza serie e ufficializzato l'arrivo di quattro nuovi giocatori. Il club non si fermerà qui: nei prossimi giorni saranno annunciati ulteriori giocatori. Il ritiro inizierà il 21 luglio.