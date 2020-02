Emergenza attacco in casa Giugliano. I gialloblu, che domenica affronteranno in casa il Biancavilla, dovranno rinunciare agli uomini più talentuosi del reparto: il bomber Orefice e Caso Naturale, quest'ultimo ormai da un mese e mezzo lontano dai campi di calcio. Il forfait dei due attaccanti complica (e non poco) i piani del tecnico Massimo Agovino, che dovrà fare dunque di necessità virtù. L'allenatore si affiderà sicuramente ad Esposito, punta centrale, e a uno tra Filogamo e Dublino. Sulla trequarti, alle spalle dei due attaccanti, dovrebbe agire Logoluso, tra i migliori negli ultimi turni di campionato. Rientra, invece, il difensore Impagliazzo, reduce da un turno di stop per squalifica. © RIPRODUZIONE RISERVATA