Un giocatore fermo ai box per infortunio, il brasiliano Ribeiro, e due squalificati: Tarascio e D'Ausilio. Il Giugliano di Roberto Carannante (nella foto) si presenterà sul campo della Nocerina, per la prima gara di campionato, priva di tre potenziali titolari. Il tecnico ha le idee chiare sul modulo da utilizzare: sarà il collaudato 4-3-3, marchio di fabbrica dei tigrotti anche nella scorsa stagione, con Orefice e Caso Naturale (le due stelle dell'attacco gialloblu) sicuramente nell'undici titolare. In campo, salvo soprese, ci saranno anche i neo acquisti Poziello (possibile un suo impiego come mezz'ala sinistra) e Stendardo al centro della difesa in coppia con Di Girolamo, altro veterano del gruppo. Lungo l'out sinistro della difesa sarà impiegato invece Mennella. © RIPRODUZIONE RISERVATA