Giugliano esplode di gioia: obiettivo centrato, è serie C

Obiettivo centrato, il Giugliano è in serie C. I tigrotti battono il Real Monterotondo con una tripletta di Nicola Ferrari, attaccante tra i più in forma dell'ultimo periodo. Partita senza storia in terra laziale. I gialloblu, con questo successo, staccano il pass per la Lega Pro. L'ultimo torneo tra i professionisti era stato giocato nel lontano 2007. In città è esplosa la festa, preparata dai tifosi nei minimi dettagli. È il coronamento di una stagione condotta fin dalla prima giornata dalla compagine guidata da Giovanni Ferraro, allenatore accolto inizialmente con un pizzico di scetticismo dalla piazza. Domenica, al De Cristofaro, la grande festa davanti al pubblico amico.