Giugliano Fc, il giudice sportivo esclude la squadra dalla Coppa Italia

Mano pesante del giudice sportivo, che ha sanzionato l'Fc Giugliano 1928 con l'esclusione dalla Coppa Italia di categoria per aver disertato il primo turno della competizione regionale. Lo scorso sabato l'Fc Giugliano 1928 avrebbe dovuto affrontare il Napoli United al Vallefuoco di Mugnano, ma le mille difficoltà interne alla compagine - oggi gestita dall'imprenditore lombardo Mario Pellerone - non hanno consentito al club di allestire per tempo la squadra. L'Fc Giugliano 1928 è stato inoltre penalizzato con la sconfitta a tavolino (3-0) e con un'ammenda dell'importo di 600 euro.