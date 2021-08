Giugliano, preso l'attaccante Cerone: giovedì il primo test con l'Ischia

Colpo di mercato per il Giugliano Calcio 1928. La società ha annunciato poco fa di aver ingaggiato Federico Cerone (nella foto). L’attaccante, classe 1985, la scorsa stagione ha vestito la maglia della Fidelis Andria, squadra che attualmente milita in serie C. Cerone, calciatore di grande esperienza, va a completare un reparto offensivo in cui spicca la presenza di Giovanni Kyeremateng e Nicolas Rizzo.

La squadra, allenata dal tecnico Giovanni Ferraro, prosegue intanto al preparazione pre-campionato al De Cristofaro di Giugliano. Giovedì il primo test amichevole della stagione, con i tigrotti che saranno di scena contro l'Ischia sul campo degli isolani.