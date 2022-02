Giugliano, Ferraro avverte: impegno non facile con l'Ostiamare

Giovanni Ferraro, tecnico del Giugliano capolista del girone G, carica l'ambiente e al contempo avverte sui rischi della gara di domani. I tigrotti, che hanno perso una sola gara in questa prima parte di stagione, saranno di scena sul campo dell'Ostiamare. Una gara da non sottovalutare.

«Abbiamo lavorato bene questa settimana, con il sorriso - spiega il trainer gialloblu - Sappiamo che ci aspetta una gara complicata domani, quindi da martedì la nostra concentrazione era già proiettata alla trasferta di Ostia. Siamo felici dei nostri numeri. Sappiamo che l’aver subito solo sei reti ci pone in una situazione di assoluta eccezionalità - aggiunge Ferraro - Il merito è della squadra nella sua totalità, dagli attaccanti in poi. Siamo attenti, siamo pratici e lavoriamo bene in settimana sia sulla pressione offensiva che difensiva». L'organico è al completo, ma Ferraro non ha sciolto ancora gli ultimi dubbi sull'undici che scenderà in campo domani.