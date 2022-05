Giugliano, Ferraro: la serie C è vicina, dipende tutto da noi

In città si respira un'atmosfera particolare e il tecnico del Giugliano, Giovanni Ferraro, ne è consapevole. Domani la compagine gialloblu, capolista del girone G, sarà di scena a Formia. La prima delle quattro gare al termine di una stagione condotta dal Giugliano fin dalle battute iniziali. «Credo che questa sosta ci abbia fatto bene - spiega Ferraro - perché ha permesso di recuperare energie fisiche e mentali alla squadra. E' stato un campionato molto dispendioso, anche sotto il profilo mentale, e come ho sempre detto si sarebbe deciso tutto alla fine. La squadra è carica e ha voglia di tornare in campo. Ci siamo allenati bene, con l’atteggiamento giusto, l’atteggiamento di chi è pronto in questi quindici giorni ad andare a prendersi un traguardo storico».

L'allenatore ha poi aggiunto: «La Serie C dipende da noi, da nessun altro. Sarebbe qualcosa di storico, inspiegabile per tutti, dalla società alla città. Un vero patrimonio per il futuro. Domani sarà una partita vera, contro una squadra che vuole salvarsi, sappiamo che dispongono di attaccanti di qualità. Noi abbiamo in testa solo i tre punti, vogliamo tornare a vincere in trasferta».