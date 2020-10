Esordio in campionato alle porte per il Giugliano di Roberto Carannante. I gialloblu, che il 7 ottobre recuperanno la gara rinviata la scorsa domenica sul campo della Nocerina, affronteranno sabato il Formia tra le mura amiche del De Cristofaro. Il tecnico dei tigrotti ha chiesto un ulteriore sforzo di mercato alla società. «Occorre un portiere e un attaccante per completare la rosa», sottolinea Carannante.



Il portiere sarà sicuramente un under, con ogni probabilità un classe 2002; per l'attaccante, invece, si opterà per un giocatore di conclamata esperienza. La prima linea del Giugliano è al momento priva di un giocatore d'area di rigore, abile anche nel gioco aereo. In attacco, per il match di sabato (anticipo della seconda giornata), saranno sicuramente nell'undici titolare Orefice e Caso Naturale. © RIPRODUZIONE RISERVATA