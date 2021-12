Giugliano, con il Formia fischio d'inizio anticipato di mezz'ora. Biasiol squalificato

E' fissato per le ore 14 il fischio di inizio di Giugliano-Insieme Formia, gara che si disputerà domenica allo stadio De Cristofaro di Giugliano. L'inizio del match, dunque, sarà anticipato di mezz'ora per i consueti problemi all'impianto di illuminazione dell'impianto comunale. Il Giugliano, capolista del girone G, affronterà davanti al pubblico amico una delle squadre peggio piazzate in gradutoria. I laziali sono penultimi in classifica ma reduci dal pareggio casalingo con il Cynthiabalon. I tigrotti, che domenica hanno espugnato il terreno del Lanusei, dovranno a fare a meno del forte difensore Biasiol, appiedato per un turno dal giudice sportivo.