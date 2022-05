Giugliano, con il Formia gara della verità: i tifosi sognano la promozione in C

Giugliano pronto al rush finale in campionato. Quattro le gare al termine del campionato, condotto dai tigrotti di Giovanni Ferrro fin dalle battute iniziali, con tre partite da disputare lontano dal De Cristofaro. Il primo match in calendario è quello con l'Insieme Formia, squadra che naviga nella parte bassa della classifica. Poi, sempre in trasferta, il Giugliano affronterà il Real Monterotondo. I tifosi, che sognano di festeggiare il ritorno tra i professionisti con qualche turno d'anticipo, accorreranno in massa per sostenere la compagine allenata da Giovanni Ferraro, che negli ultimi turni ha rimediato diverse sconfitte in trasferta. Il tecnico ha quasi tutti gli effettivi a disposizione, ma il ballottaggio vero - come sempre - è riservato al settore offensivo. Cerone agirà dietro le punte, con ogni probabilità Scaringella e Keyremateng.