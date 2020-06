Giugliano già attivissimo sul mercato. La società gialloblu, che nei giorni scorsi ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore (Guglielmo Tudisco) e confermato la maggior parte dei big della rosa, sta monitorando diversi giovani. La dura legge degli under, infatti, imporrà alla società di fare oculate valutazioni. La prima, in ordine di importanza, riguarda il nome del futuro portiere. L'attuale numero uno, Marco Mola, classe 1999, tra i migliore nella passata stagione, non potrà più essere impiegato come under ed è altamente probabile che l'estremo difensore lasci Giugliano. Il tecnico Tudisco ne avrebbe già discusso con la dirigenza, che è già al lavoro per individuare il sostituto. Si valutano anche altri profili, tra cui quello di un giovane attaccante. © RIPRODUZIONE RISERVATA