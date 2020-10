Otto gol subiti e zero fatti in due gare di campionato. Due sconfitte su due e il morale sotto i tacchi. Roberto Carannante (nella foto), tecnico del Giugliano, prova ad analizzare il momento dopo la batosta rimediata ieri sul campo della Nocerina: "E' un momento no, inutile girarci intorno - spiega il trainer gialloblu - Abbiamo preso il primo gol su un rimpallo, poi sul secondo pensavamo si trattasse di un fuorigioco e ci siamo fermati quasi a centrocampo. Il resto lo ha fatto l'espulsione di Carbonaro. Da quel momento siamo usciti dal match".

L'allenatore del Giugliano aggiunge: "E' una sconfitta che brucia, che lascia il segno, ma bisogna subito rialzare la testa, rimboccarsi le maniche. Domenica saremo impegnati sul campo del Latina e sarà un'altra sfida a dir poco impegnativa. A Latina, tra l'altro - prosegue Carannante - mancheranno diversi uomuni, ma abbiamo il dovere di provarci e di ritrovarci".



