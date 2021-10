Giugliano, col Gladiator non si cambia: Ferraro conferma l'undici di 7 giorni fa

Vincere il derby per allungare il passo sulle dirette concorrenti. Il Giugliano, capolista del girone G, affronterà domani il Gladiator sul terreno dei sammaritani. Un derby attesissimo. La compagine gialloblu è in vetta alla classifica e con numeri da record: sei vittorie su sei incontri, miglior difesa del girone e miglior attacco. Il Gladiator ha otto punti, invece, e naviga al centro della classifica. L'undici iniziale dei tigrotti dovrebbe essere lo stesso sceso in campo nell'ultimo turno con il Muravera. Giovanni Keyremateng, sepper recuperato, partirà ancora una volta dalla panchina. Ferraro darà fiducia alla coppia Scaringella-Rizzo.