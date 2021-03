Giovanni Palma, neo presidente del Giugliano, chiama a raccolta i tifosi. Dopo le contestazioni dei giorni scorsi, il patron dei tigrotti ha voluto ribadire la bontà del progetto Giugliano e tendere una mano ai supporters gialloblu. «Nonostante le difficoltà del momento - spiega Palma - ci stiamo impegnando su tutti i fronti per rimetterci sulla retta via. Da giovane imprenditore mi assumo le responsabilità per il non esaltante rendimento della squadra. Comprendo e rispetto i tifosi e accetto le recenti contestazioni. Ora però - aggiunge il presidente del Giugliano - abbiamo bisogno di compattezza e supporto».

Qualche segnale positivo si è intravisto nell'ultimo match casalingo con la capolista Latina, vittoriosa al De Cristofaro al termine di una gara equilibrata e combattuta. «La squadra, grazie agli ultimi innesti - conclude Palma - comincia a dare segnali di risveglio. Il gruppo è solido e noto attaccamento verso i colori sociali. Ne verremo fuori, ne sono certo. Ora però ci manca l'elemento più importante: il supporto della nostra grande tifoseria».

