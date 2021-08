Il Giugliano scopre le carte, con l'Ischia la prima amichevole della stagione

Il primo test amichevole contro l'Ischia calcio. È fissato per giovedì alle ore 16,30, allo stadio Mazzella di Ischia, il primo incontro stagionale per il Giugliano Calcio 1928, la compagine presieduta da Alfonso Mazzamauro e allenata da Giovanni Ferraro.

Allo stadio, come comunicato dalla società isolana, sarà possibile accedere esibendo il green pass o con un tampone (con esito negativo) eseguito non oltre le 48 antecedenti all'evento. Il Giugliano, intanto, prosegue la preparazione allo stadio De Cristofaro, l'impianto di casa (ancora in attesa del via libera per la piena agibilità strutturale) che ospiterà le gare interne dei gialloblu.