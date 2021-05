Giugliano, con la Nuova Florida ultima chiamata per la salvezza

Un Giugliano rinfrancato dal successo (a dir poco rocambolesco) con il Nola si giocherà le residue chance salvezza nella sfida di domenica in programma sul campo del Team Nuova Florida. Un match di vitale importanza anche per i laziali, ancora invischiati in acque non proprio tranquille. "Le giocheremo tutte a viso aperto e fino alla fine, fino a quando la matematica non ci condannerà - spiega il tecnico dei tigrotti Antonio Maschio - E' stata un'annata particolare, fortemente condizionata dalle vicissitudini societarie. Ci abbiamo messo anche del nostro, sprecando tantissime occasioni e gettando alle ortiche tanti punti". Il Giugliano è reduce da un nuovo cambio di proprietà: da qualche giorno il nuovo presidente è Mario Pellerone.