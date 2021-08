Giugliano, ecco la nuova proprietà Il 4 agosto l'inizio della nuova era

Si parte. La stagione del Giugliano calcio 1928 inizia ufficialmente mercoledì (ore 19) con la presentazione della nuova proprietà. Alfonso Mazzamauro e i suoi collaboratori - reduci dall'esperienza di Torre Annunziata - saranno presentati ufficialmente alla città e in quell'occasione sveleranno i programmi societari per la stagione calcistica che inizierà tra poche settimane. La presentazione avverrà a Giugliano, presso lo Chalet del Centro. La società, da quanto si apprende, è già impegnata nelle trattative di mercato. Tanti i nomi, anche importanti, sul taccuino dei dirigenti gialloblu che parteciperanno al campionato di serie D. Per l'altra squadra cittadina, l'Fc Giugliano 1928, c'è attesa per l'eventuale ripescaggio in quarta serie.