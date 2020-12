Si profila il clamoroso ritorno in panchina di Roberto Carannante (nella foto), il tecnico esonerato due mesi fa dal Giugliano. La compagine gialloblu è reduce dalla vittoria di misura nel derby con l'Afragolese. La squadra, ieri guidata in panchina dall'allenatore della Juniores Giuseppe Iacolare, ha già salutato - nell'arco di soli tre mesi di campionato - ben tre allenatori: Guglielmo Tudisco, Roberto Carannante e Massimo Agovino, quest'ultimo dimessosi alla vigilia del match con l'Afragolese. In giornata è previsto l'incontro tra Carannante e i vertici della società giuglianese. L'annuncio ufficiale del suo ritorno a Giugliano - salvo sorprese - potrebbe arrivare in serata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA