Il Giugliano tratta la cessione di Gaetano Logoluso, il 23 enne centrocampista arrivato nella terza città della Campania nel corso della scorsa stagione. Sono diverse le società, prevalentemente di serie D, interessate alle prestazioni del forte giocatore pugliese, schierato nell'ultimo campionato sia da mezz'ala che da trequartista. I vertici della società gialloblu e il tecnico Guglielmo Tudisco sono in contatto costante per decidere il da farsi.



Il nodo sarà sciolto nelle prossime ore, verosimilmente nella giornata di domani. Il Giugliano, con il ritiro precampionato ormai alle porte, è ancora vigile sul mercato: la società è da tempo a caccia di un forte difensore centrale, chiamato a sostituire il partente Impagliazzo. Se dovesse lasciare anche Logoluso, in rosa ci sarebbe spazio per un ulteriore centrocampista. © RIPRODUZIONE RISERVATA