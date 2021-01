Sarà recuperata mercoledì, 20 gennaio, la gara tra Giugliano e Carbonia. Il match era stato rinviato a data da destinarsi per le vicissitudini sanitarie (positività di diversi calciatori al Covid) che avevano coinvolto le due squadre. Prima della gara di mercoledì, i gialloblu di Imbimbo - neo tecnico del Giugliano - affronteranno in casa un'altra formazione sarda, la Torres, al De Cristofaro di Giugliano. Un altro test impegnativo per i tigrotti, reduci da tre sconfitte consecutive e costretti a fare a meno degli squalificati Tarascio e Poziello. Il Giugliano naviga in pessime acque di classifica, ma l'avvento della nuova proprietà (il club è stato ceduto all'avvocato Giovanni Palma) e l'arrivo di Imbimbo in panchina hanno ridato un po' di entusiasmo all'ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA