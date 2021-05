Giugliano, con la Torres l'ultimo treno per la salvezza

Prima la seduta di rifinitura, poi la trasferta in terra sarda per il Giugliano, che domani affronterà la Torres allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Il match, in programma alle ore 16, sarà diretto dal signor Agostoni di Milano. Il Giugliano, ultimo in classifica, si gioca le ormai residue chance in ottica salvezza contro una diretta concorrente. La Torres è terzultima in graduatoria, distante sette lunghezze dai gialloblu di Maschio. Il tecnico dei tigrotti dovrebbe recuperare due centrocampisti, Conte e Abonckelet, il primo da tempo ai box per infortunio e l'altro dopo uno stop imposto dal Covid. Il Giugliano resterà in Sardegna fino al 19, quando affronterà (gara di recupero) l'Arzachena.