Giugliano-Lanusei, vietato sbagliare: «Abbiamo tanta rabbia dentro»

«Abbiamo tanta rabbia dentro e voglia di riscattarci». Ciro Poziello (nella foto), capitano del Giugliano, suona la carica alla vigilia del match interno con il Lanusei. Una gara che i gialloblu affronteranno dopo il clamoroso ko rimediato sul campo del Sassari Latte Dolce. «Siamo felici di tornare in campo - aggiunge Poziello - L’umore della squadra alla ripresa degli allenamenti non era dei migliori vista la sconfitta contro il Latte Dolce. Ci tenevamo a fare bene, dovevamo e potevamo fare di più. Dall’approccio, all’attenzione, alla reazione. È andato tutto storto».

E ancora: «Da capitano penso che stiamo facendo un campionato straordinario. Quello che ci interessa è essere in vetta al termine della stagione. Abbiamo sentito e letto critiche che reputiamo eccessive, per la società che sta facendo un lavoro incredibile, il mister e noi calciatori. Dietro a ogni punto ci sono tantissimi sacrifici di ogni componente di questo club, c’è una rinascita della nostra città, ci sono tante piccole cose importantissime. Le critiche fanno parte del gioco, le accettiamo, anche se bisogna essere oggettivi. Andiamo avanti per la nostra strada».