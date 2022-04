Giugliano-Lanusei 3-2 in rimonta: decide Kyeremateng nel recupero

Emozioni a non finire al De Cristofaro di Giugliano. I padroni di casa, in rimonta e in pieno recupero, riescono a battere (3-2) il Lanusei e a guadagnare punti sulle dirette inseguitrici.

Gara combattuta fin dalle prime fasi di gioco. Meglio i sardi in avvio, che al 7’ passano in vantaggio con Gaetani. L'attaccante si avventa su un preciso lancio di Di Lollo e batte Baietti. I tigrotti replicano con Gladestony, il migliore in campo, che con un preciso tiro dal limite realizza la rete del momentaneo pareggio. Gladestony e Abonckelet non sfruttano a dovere altre buone chance e ad approfittarne è il Lanusei che ripassa in vantaggio con Fernandez.

Ripresa al cardiopalma, con il Giugliano che assedia il Lanusei nella propria metà campo. Il pari lo firma Cerone su rigore. Poi, in pieno recupero, è Kyeremateng (su assist di Cerone) a far esplodere il De Cristafaro.