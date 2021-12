Giugliano-Latte Dolce, sabato l'anticipo al De Cristofaro, Tigrotti privi di Oyewale

Il Giugliano anticipa al sabato la sfida di campionato con il Latte Dolce Sassari. Il big match della 12 esima giornata del girone G si giocherà (inizio ore 14,30) allo stadio De Cristofaro di Giugliano. I gialloblu di Giovanni Ferraro, capolisti del girone, dovranno fare nuovamente a meno dell'esterno sinistro Oyewale, infortunatosi nella gara con l'Afragolese.

Uno dei punti di forza del Giugliano, che negli ultimi tempi è apparso meno brillante del solito. I tigrotti sono reduci da una sconfitta, la prima in campionato, rimediata sul campo dell'Atletico Uri e dal pareggio interno con l'Aprilia. Un match da vincere, quello in programma con i sardi, per consolidare il primato in classifica e stoppare sul nascere le prime polemiche della stagione.