Giugliano, lavori stadio: prime gare della prossima stagione ad Avellino

Sarà con ogni probabilità lo stadio di Avellino ad ospitare le gare casalinghe - almeno le prime della prossima stagione - del Giugliano in serie C. E' quanto trapela dagli ambienti societari e ipotizzato dal sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi. I lavori all'impianto comunale, che necessita di alcuni adeguamenti strutturali (in primis l'impianto di illuminazione), potrebbero infatti protarsi fino all'inizio dell'autunno.

«Faremo il possibile per scongiurarlo - spiega il primo cittadino di Giugliano - ma non possiamo escludere che la squadra giochi in campo neutro le prime gare della prossima stagione. Stiamo lavorando per individuare una soluzione tecnico-organizzativa».