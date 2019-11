Tre punti per aggianciare la zona play off. Il Giugliano, ancora imbattuto in casa, sarà di scena domani (ore 14,30) al Vallefuoco di Mugnano contro il Licata, compagine siciliana distante solo due lunghezze in classifica. Un match di alta classifica, insomma, tra due formazioni che fin qui hanno ben impressionato soprattutto tra le mura amiche. Massimo Agovino, tecnico dei gialloblu, non ha ancora sciolto i dubbi sull'undici che scenderà in campo dal primo minuto.



In casa Giugliano, eccezion fatta per gli infortunati, sono tutti arruolabili. In cabina di regia, dopo la buona prova di Biancavilla, potrebbe rivedersi Tommaso Manzo, 39 anni, il calciatore di maggior esperienza e tasso tecnico della squadra. Il Licata, invece, arriva all'appuntamento di domani privo di Pasquale Porcaro, squalificato. Fatale è risultata l'ammonizione rimediata domenica nella sfida interna con il Messina. Il Giugliano, per l'importante gara di domani, ha chiamato a raccolta i suoi tifosi con l'iniziativa «Coloriamo di gialloblu il Vallefuoco». © RIPRODUZIONE RISERVATA