Cinque vittorie su altrettanti incontri disputati sul terreno amico del Vallefuoco di Mugnano. Il Giugliano di Massimo Agovino, con il successo ottenuto ieri contro il Licata, ha fatto un ulteriore balzo in classifica: sedici punti frutto di 5 vittorie e un pareggio in esterna. La compagine gialloblu, neo promossa in D, è la rivelazione del girone I.



"Stiamo lavorando bene e i frutti si vedono - spiega il tecnico Agovino - La nostra è una buona squadra, che ha alle spalle una società seria e solida. Ci sono tutte le componenti per poter far bene". Unico neo della stagione il rendimento non entustiasmante in trasferta: "Dobbiamo invertire la rotta e prima o poi ci riusciremo - aggiunge l'allenatore dei tigrotti - L'impegno non è mai mancato, anche quando abbiamo giocato su campi ostici, ma ora stiamo crescendo anche sotto il profilo del gioco. Migliorano gli automatismi e anche la qualità del gioco. Con Licata, per alcuni tratti, siamo stati superlativi". Ultimo aggiornamento: 14:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA