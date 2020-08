New entry e addii in casa Giugliano. È il settore giovanile a tenere banco in questi giorni, in attesa che la prima squadra - già al lavoro da 10 giorni allo stadio De Cristofaro di Giugliano - si trasferisca in Abruzzo (ad Alfedena) per completare la preparazione. La società gialloblu ha siglato un accordo con la scuola calcio Junior Giugliano, operante da anni sul territorio cittadino. La compagine, chiamata a scovare talenti in erba, entra dunque da oggi a far parte della famiglia dei tigrotti.



Tommaso Manzo, l'ex trequartista a cui era stato affidata la responsabilità di dirigere l'Academy, lascia invece per sopraggiunti impegni. La Juniores del Giugliano, fiore all'occhiello della cantera, ha intanto iniziato a lavorare agli ordini del tecnico Giuseppe Iacolare. © RIPRODUZIONE RISERVATA