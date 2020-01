Il ritorno al De Cristofaro bagnato da una vittoria di misura (2-1) contro un coriaceo Marsala. Il Giugliano non stecca davanti al pubblico amico e consolida la propria posizione in classifica. I tigrotti, quarti in gradatuatoria e in piena zona playoff, si impongono con le reti del solito Orefice, ben servito da Tarascio, e Di Girolamo, che di testa sigla il gol del raddoppio. I siciliani, mai domi, accorciano le distanze con Padulano, che sfrutta al meglio un errato disimpegno della difesa gialloblu.



Prima della gara la toccante cerimonia di inaugurazione dello stadio comunale, tutta incentrata sul ricordo del compianto patron del Giugliano Salvatore Sestile, alla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e del sindaco di Giugliano Antonio Poziello. © RIPRODUZIONE RISERVATA