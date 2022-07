Giugliano scatenato sul mercato: arriva anche Di Dio

Flavio Di Dio è l'ultimo arrivato alla corte di Lello Di Napoli. Di Dio, esterno classe 2002, ha firmato con il Giugliano un contratto biennale. Arriva a titolo definitivo, come tutti gli altri calciatori finora annunciati dalla società. E' un mercato che sta regalando grandi soddisfazioni alla tifoseria: nell'arco di pochi giorni infatti la dirigenza gialloblu ha ufficializzato diversi acquisti. Oltre a Di Dio, il Giugliano si è assicurato le prestazioni di Felippe, D'Alessio, Salvemini, Zullo, Iglio e Scanagatta. Un mix di esperienza e gioventù, insomma, in vista dell'impegnativo campionato di serie C.