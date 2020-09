LEGGI ANCHE

Doppia seduta giornaliera di allenamento e domani un'amichevole (la prima) con una compagine locale. Il tecnico del Giuglianoha deciso di intensificare i carichi di lavoro. Ritmi intensi per la truppa gialloblu, insomma, nel ritiro abruzzese di Alfadena, dove la squadra soggiornerà per altri cinque giorni. Domani i tigrotti affronteranno in amichevole una compagine locale per testare condizione atletica e schemi di gioco.Sul fronte mercato, invece, il dado è ormai tratto: non ci saranno - salvo clamorose sorprese - nuovi acquisti da qui all'inizio del campionato.