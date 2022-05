Giugliano, mercato in fermento: Giannarelli è il nuovo direttore tecnico

Ancora novità in casa Giugliano: la società ha comunicato infatti di aver affidato l’incarico di direttore tecnico ad Andrea Giannarelli, che si lega al club gialloblu con un accordo su base biennale. Intanto il tecnico Giovanni Ferraro torna a parlare alla vigilia del primo match di puole scudetto, in progamma domani allo stadio De Cristofaro. I tigrotti affronteranno il Cerignola. "Il Cerignola ha dominato il girone H - spiega Ferraro - La Gelbison, altra nostra avversaria, si è imposta in un altro girono contro squadre forti. Sarà dunque una bella manifestazione. Il Cerignola è da molti accreditata come la migliore di tutte e quindi sarà una sfida tutta da vivere. Faccio i complimenti al tecnico e alla società pugliese per la vittoria del loro girone di competenza".