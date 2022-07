Giugliano, mercato in fermento: in sette verso la riconferma

Saranno almeno sette-otto i confermati in casa Giugliano, che nella prossima stagione disputerà il campionato di serie C. Lo ha annunciato il direttore sportivo gialloblu Antonio Amodio (nella foto con il tecnico Lello Di Napoli). Sette-otto giocatori che hanno contribuito al successo nel campionato di serie D. Non faranno parte del gruppo dei riconfermati Cerone, De Rosa, Boccia, che non hanno trovato l'accordo con il club di proprietà della famiglia Mazzamauro o già accasatisi altrove. Nelle prossime ore, inoltre, saranno annunciati anche i primi acquisti della gestione targata Amodio.