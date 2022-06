Giugliano, mercato in fermento: si tratta per la conferma di Baietti

Giugliano, tempo di mercato in entrata e uscita. La società, neo promossa in serie C, sta sondando il terreno per accapparrarsi le prestazioni di alcuni giovani di belle speranze. La dirigenza, che non ha ancora ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore, Raffaele Di Napoli, ha chiesto intanto al Napoli di poter trattenere ancora per un anno il portiere Francesco Baietti (nella foto). Sull'estremo difensore gialloblu - di proprietà del club presieduto da Aurelio De Laurentiis - vi sarebbero diverse compagini di serie C e D, tra cui Arezzo, Torres, Nocerina e Brindisi.