Giugliano-Acr Messina, ultima gara dell'anno in programma domenica, potrebbe disputarsi allo stadio De Cristofaro di Giugliano, da tempo oggetto di lavori di restyling da parte del Comune. La formazione gialloblu, che da due stagioni disputa le proprie gare interne al Vallefuoco di Mugnano, potrebbe dunque debuttare nello stadio di casa. I lavori nell'impianto sono ultimati e si attende soltanto il via libera della commissione provinciale di vigilanza, che dovrebbe riunirsi nella giornata di mercoledì. Il Giugliano è reduce dall'exploit sul campo dell'Acireale e vuole chiudere in bellezza un anno solare che fin qui ha regalato gioie (promozione dall'Eccellenza alla serie D ) e dolori (la prematura scomparsa del presidente Salvatore Sestile). © RIPRODUZIONE RISERVATA