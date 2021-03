Giugliano, nuovo passo falso: il Muravera passa al De Cristofaro

Nuovo tonfo casalingo del Giugliano, sconfitto di misura (1-0) dal Muravera. L'ennesimo cambio in panchina (in settimana Maschio è subentrato a Iacolare) non ha sortito gli effetti sperati dalla società. I gialloblù restano in fondo alla classifica e le speranze di potersi salvare sono ormai ridotte al lumicino. Il primo tempo della gara è dominato dal tatticismo: le due squadra giocano al piccolo trotto e di occasioni da rete se ne contano pochissimi.

La partita si sblocca nella ripresa, al 15', quando il neo entrato Nurchi mette alle spalle dell'incolpevole Mola. L'attaccante sardo è bravo a ribattere in rete la corta deviazione dell'estremo difensore del Giugliano, che poco prima si era superato su Virdis. Il Giugliano ci prova nel finale, ma senza costruire azioni degne di nota.

