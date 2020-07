Prime dichiarazioni da neo giocatore del Giugliano. E' stato presentato ieri ufficialmente alla città Raffaele Poziello, 32 anni, centrocampista dalle spiccate caratteristiche offensive. "La società, il presidente Sestile in primis, mi hanno voluto fortemente - spiega Poziello - Sono tornato nella mia città e nella squadra con la squadra con la quale ho esordito tanti anni fa. I tifosi - aggiunge il centrocampista dei tigrotti - mi hanno accolto in maniera stupenda: sento il loro calore ed entusiasmo. Sono convinto che riusciremo a toglierci qualche bella soddisfazione. Non vedo l'ora di tornare al De Cristofaro e godermi lo spettacolo dei tifosi".



Poziello è il primo acquisto ufficiale della compagine gialloblu, che sta puntando su alcuni under di sicuro talento. La società ha deciso di confermare (quasi in blocco) la rossa che ha ben figurato nello scorso campionto, archiviato con un inatteso terzo posto alle spalle di Palermo e Savoia. © RIPRODUZIONE RISERVATA