Niente riconferma per tre calciatori. Tre nomi importanti: Gennaro Esposito (nella foto), il bomber che in tante occasioni - nel corso dell'ultima stagione - era risultato decisivo; Andrea Impagliazzo, il roccioso difensore ischitano, e Arcangelo Ragosta, esterno dai piedi buoni. La società gialloblu, che ha confermato altri big della rosa (Caso Naturale, Liccardo, Tarascio e Di Girolamo), punta decisamente sulla linea verde.



Diversi gli under di talento nel mirino della dirigenza giuglianese e del neo tecnico Guglielmo Tudisco. I nomi dei prescelti saranno resi noti nei prossimi giorni. "Auguriamo le migliori fortune professionali ai tre calciatori che non faranno parte della squadra nella stagione 2020/2021", sottolineano in una nota i vertici della società gialloblu. © RIPRODUZIONE RISERVATA