Un derby da affrontare senza due pedine fondamentali: Di Girolamo (nella foto) e Tarascio, rispettivamente leader di difesa e centrocampo. Il Giugliano, reduce dalla batosta casalinga con il Formia, affronterà domani in trasferta la Nocerina nel match di recupero della prima giornata. I tigrotti dovranno fare a meno anche dell'attaccante brasiliano Ribeiro, rientrato nel gruppo dopo un lungo infortunio ma non ancora arruolabile. Il tecnico gialloblu Roberto Carannante sembra orientato ad accantonare l'esperimento della difesa a tre vista all'opera (con risultati disastrosi) nell'ultimo turno di campionato. Giugliano in campo, insomma, con un 4-3-1-2 o in alternativa con il 4-3-3.



