Derby pari tra Giugliano e Nocerina: Orefice risponde ad El Bakhtaoui

Pari nel derby tra Giugliano e Nocerina. Un risultato (1-1) che arriva al termine di una partita (match di recupero del campionato) ben giocata da entrambe le squadre. La gara inizia con circa trenta minuti di ritardo: uno degli assistenti dell'arbitro, il signor Selva di Alghero, si infortuna durante la fase di riscaldamento ed è costretto a dare forfait. Gli ospiti passano in vantaggio al 34’ del primo tempo con El Bakhtaoui, che scambia con un proprio compagno di reparto e con un tiro di sinistro batte Mola. La Nocerina potrebbe raddoppiare in un paio di occasioni, ma nella ripresa subisce il ritorno dei padroni di casa che al 45’, con un tiro dal dischetto di Orefice, il migliore in campo, acciuffano il pareggio. Il forcing del Giugliano, ancora ultimo in classifica, non sortisce gli effetti sperati e il match termina senza ulteriori sussulti.